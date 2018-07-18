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Германия потребовала от владельцев Tesla Model S вернуть по 4 тыс. евро субсидии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Владельцам электромобилей Tesla Model S в Германии придется вернуть в федеральный бюджет по 4 тысячи евро, поскольку они слишком дорогие, и государственная программа субсидирования автомобилей с электрическим приводом не должна была к ним применяться.

Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) Германии сообщило в среду, что пыталось вести переговоры с компанией Tesla, но не достигла соглашения.

Изначально льготы в Германии распространялись только на электромобили стоимостью не более 60 тыс. евро, что соответствует цене Tesla Model S в базовой комплектации. Однако Tesla до сих не смогла поставить машины в такой комплектации на немецкий рынок, а более дорогие варианты не подпадают под действие субсидий.

По оценкам BAFA, льготы уже получили около 800 покупателей Tesla.

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Теги: Германия, Tesla

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