Россиянка Бутина не признала в США вину в конспиративной деятельности

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гражданка России Мария Бутина в среду в американском суде не признала вину по выдвинутым ей обвинениям в работе иностранным агентом, сообщает агентство Bloomberg.

29-летняя Бутина, которая обвиняется Минюстом США в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и непосредственно в ведении такой деятельности, в среду присутствовала на слушаниях в федеральном суде в Вашингтоне. Предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.

Девушку, которая недавно закончила расположенный в Вашингтоне американский университет, задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Наказание за подобный сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, а наказание за деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.