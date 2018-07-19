Что случилось этой ночью: четверг, 19 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к недавно продленным санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Ограничительные меры в области импорта, экспорта, инвестиций и туризма установлены до 23 июня 2019 года.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Он также рассказал, как во время переговоров "ясно дал понять" Путину о недопустимости попыток оказывать влияние на результаты американских выборов.

- Афины назвали "неуважением" комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации с высылкой дипломатов.

- Российские дипломаты пообещали оказать необходимую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной, которую американский суд подозревает в связях с разведкой.