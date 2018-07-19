В Сирии началась эвакуация двух осажденных боевиками населенных пунктов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В сирийских городах Кефрайя и Аль-Фуа в провинции Идлиб утром в четверг началась эвакуация местных жителей в рамках договоренностей между Дамаском и представителями вооруженного сирийского ополчения, контролирующего данные территории, сообщает сирийское правительственное агентство САНА.

Более 120 автобусов ранее были направлены в осажденные боевиками города Кефрайя и Аль-Фуа, чтобы вывезти оттуда население, отмечает агентство. Также уточняется, что части уже эвакуированных людей потребовалась госпитализация.

17 июля представители Дамаска и вооруженного сирийского ополчения, контролирующего часть территорий в провинции Идлиб, договорились об эвакуации жителей осажденных противниками Дамаска городов.

Согласно достигнутым договоренностям, все жители этих занимаемых правительственными силами населенных пунктов будут вывезены в зоны, контролируемые правительственными силами Сирии, в обмен на освобождение заключенных боевиков.