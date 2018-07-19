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Cпецпрокурор Мюллер представил более 500 улик против экс-главы предвыборной кампании Трампа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера представили более чем 500 улик против Пола Манафорта - экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, пишет в четверг The Hill.

В этот перечень вошли различные документы: от соглашений о предоставлении иммунитета до переписки между Манафортом с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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Также речь идет о фотографиях и документах, подтверждающих дорогостоящие покупки экс-советника Трампа. По мнению следствия, Манафорт пытался их скрыть. Представители следствия не исключают, что в дальнейшем смогут представить дополнительные улики по данному делу.

Издание напоминает, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году. Сам Манафорт свою вину не признает.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта, ранее находившегося под домашним арестом, так как он "злоупотреблял доверием".

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в уклонении от уплаты налогов.

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Теги: США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер

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