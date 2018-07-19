Парламент признал Израиль государством еврейского народа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну "национальным государством еврейского народа", сообщают местные СМИ.

Закон под названием "Основной закон: Израиль как национальное государство еврейского народа" станет частью Основных законов Израиля, являющихся частью формальной конституции страны.

В документе говорится, что "Государство Израиль - национальный дом еврейского народа". Также в законе говорится, что "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".

"Земля Израиля - историческая родина еврейского народа", - говорится в законе.

Также закон устанавливает, что Иерусалим "полный и единый" является столицей Израиля. В законе прописано, что государственным языком в Израиле является иврит. Ранее официальными языками были иврит и арабский, теперь арабский получил "особый статус", но при этом перестает быть государственным.

Ранее принятие закона вызвало протесты арабской общины страны.