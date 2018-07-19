ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее миграционного законодательства и закона "Стоп Сорос"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза на правительство Венгрии в связи с "несоблюдением законодательства в сфере предоставления убежища и возвращения" нелегалов, а также из-за закона известного как "Стоп Сорос", сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя ЕК.

В частности, в ЕК уверены, что венгерские власти не предоставляют нелегалам на должном уровне услуги, связанные с получением убежища, не обеспечивают безопасность иммигрантов, когда высылают их обратно на родину или в страны транзита, а также слишком долго держат их в "транзитных центрах" временного содержания.

"Еврокомиссия считает: содержание лиц, желающих получить убежище, в течение неопределенного периода времени в транзитных зонах, без соблюдения необходимых гарантий, является нарушением законодательства ЕС", - приводят СМИ слова представителя ЕК.

Также в ЕК подвергли критике венгерский закон "Стоп Сорос". Этот закон криминализирует организованную помощь нелегальным иммигрантам.

В свою очередь в ЕК полагают, что этот закон ограничивает право нелегала обращаться за помощью к национальным и международным организациям и к НПО.

СМИ отмечают, что у Венгрии есть два месяца на то, чтобы дать ответ на эти обвинения. Если суд поддержит претензии ЕК, то против Будапешта могут применить финансовые меры.

Парламент Венгрии в июне принял ряд поправок к законодательству страны, а также закон известный как "Стоп Сорос", которые вводит ограничения на размещение нелегалов в Венгрии, а также криминализируют организованную помощь таким иммигрантам.

Закон "Стоп Сорос" получил такое название в честь выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Соросом НПО.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство приняло решение о выходе из международного соглашения по миграции.