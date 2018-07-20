Врачи поставили посмертный диагноз фигуристу Денису Тену

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Врачи поставили посмертный диагноз казахстанскому фигуристу Денису Тену. Как сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева, это были "множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, гемаррогический шок, клиническая смерть".

Актаева уточнила, что полное описание ран остается тайной следствия.

"Повреждение магистрального сосуда наблюдалось в области повреждения бедра. Соответственно, именно это повреждение и определило объем кровопотери Дениса", - заключила вице-министр. Потеря крови составила около трех литров. "Считается, что при повреждении магистральных сосудов, в частности бедренной артерии, невосполнимая кровопотеря наступает в течение двух-трех минут с момента повреждения. Это крупный магистральный сосуд, поэтому объем кровопотери был значительный", - добавила Актаева.

В минувший четверг в центре Алма-Аты Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от кровопотери. Один из подозреваемых задержан и дал признательные показания. Второй находится в бегах.

13 июня Денису Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).