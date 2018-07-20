Трамп заявил о разочаровании политикой ФРС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Федеральной резервной системы (ФРС), отметив, что политика Центробанка может подорвать экономический рост.

В интервью CNBC Трамп заявил, что не одобряет подъем базовой процентной ставки Федрезервом, несмотря на то, что он "поставил очень хорошего человека" во главе Центробанка (речь о Джероме Пауэлле).

"Я не испытываю радости", - отметил Трамп, говоря о повышениях ставки.

"Каждый раз, когда мы идем вверх, ФРС хочет снова поднять ставку. Я действительно не испытываю радости в связи с этим. Тем не менее, я позволяю им делать то, что, как они считают, является правильным", - заявил Трамп.

Пауэлл ранее заявлял, что считает американскую экономику достаточно сильной, чтобы Федрезерв мог продолжить нормализацию кредитно-денежной политики.

Трамп, однако, отметил, что это, возможно, предпринимается в не самый лучший момент, поскольку политика ФРС способствует укреплению доллара, что ставит США в невыгодное положение, поскольку другие крупные мировые ЦБ, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии, сохраняют мягкую монетарную политику.

По мнению Трампа, подъем ставки может свести на нет экономический подъем, стимулируемый налогово-бюджетной политикой, проводимой американскими властями.

"Мне не нравится, что мы так много вкладываем в экономику, а потом ставки идут вверх", - заявил президент.

После интервью Трампа CNBC Белый дом распространил сообщение, в котором подчеркивается, что Трамп не намерен влиять на принятие решений американским Центробанком.

"Конечно, президент уважает независимость Федрезерва. Как он и сказал, он считает председателя ФРС Джерома Пауэлла очень хорошим человеком, и не пытается влиять на решения Федрезерва, - говорится в заявлении Белого дома. - Мнение президента относительно процентных ставок хорошо известно, и его комментарии стали подтверждением позиции, которой он придерживается долгое время".