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Саммит в Хельсинки обошелся Финляндии как минимум в 4 млн евро

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Стоимость организации и проведения встречи президентов России Владимира Путина и США - Дональда Трампа в Хельсинки, по предварительным данным, превысила 4 млн евро.

Портал телерадиовещания Yle со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии сообщил, что согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.

На МВД пришлась большая часть расходов, примерно в 2,7 млн евро. Из них 2 млн евро потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальное - на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы. Оборонительным силам за помощь в охране министерство переведет 400 тыс. евро. В то же время здесь пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Около 400 тыс. евро было потрачено на выплаты сотрудникам и солдатам-срочникам Оборонительных сил, обеспечивавшим охрану 16 июля. 10 тыс. евро стоила сауна и раздача финской клубники, а также гороха аккредитованным журналистам.

Второй по величине счет - порядка 1 - 1,15 млн евро - выставлен министерству иностранных дел. Наибольшая часть этих денег потрачена на аренду дворца "Финляндия" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

"МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро", - рассказывает начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Веса Хяккинен.

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Еще почти 250 тыс. евро заплатит канцелярия президента Финляндии. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Трампа в соседнем гостевом доме правительства, за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Таким образом, итоговая сумма затрат будет названа осенью.

Как сообщил ранее премьер-министр Юха Сипиля, президенты Путин и Трамп выразили удовлетворение организацией встречи. На пресс-конференции по итогам переговоров они поблагодарили организаторов, а Путин попросил извинения у горожан за причиненные неудобства.

Сипиля отметил, что расходы за встречу президентов США и России взял на себя Государственный совет. Он заметил, что событие еще больше укрепило репутацию Финляндии, а "президенты выглядели довольными встречей".

С точки зрения улучшения имиджа Финляндии за рубежом приезд в Хельсинки около 1,5 тыс. журналистов обошелся сравнительно дешево, считает Сипиля.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Хельсинки, РФ, США

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