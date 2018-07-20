РФ выделила квоты на работу для 3,2 тыс. рабочих из КНДР

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Для рабочих из КНДР, которые могут работать на территории РФ, выделено около 3200 квот. Об этом сообщил глава Минвостокразвития, сопредседатель российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Козлов.

"Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минтруду продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ граждан КНДР на период до 22 декабря 2019 года. В рамках данного решения сегодня выделено порядка 3 тысяч 200 квот", - заявил Козлов в пятницу на "круглом столе" по вопросам развития Дальнего Востока.