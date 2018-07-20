Власти Армении определились со сроками проведения парламентских выборов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся не позже мая 2019 года, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Все зависит от конкретных обстоятельств. Может и в течение месяца, но самый крайний срок - май 2019 года", - сказал Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

В середине июня Пашинян говорил, что внеочередные парламентские выборы в республике могут пройти в течение года, до этого срока, по его словам, необходимо реформировать Избирательный кодекс. Премьер отметил, что цель внеочередных выборов - смена сформированной "путем фальсификаций" законодательной власти.