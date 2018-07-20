Эстония выслала в Россию сенегальца с "паспортом болельщика"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Эстонские пограничники отправили назад в Россию гражданина Сенегала, пытавшегося с паспортом болельщика ЧМ по футболу по поддельной визе проехать на территорию Европейского союза.

"Утром 19 июля на Нарвский железнодорожный погранпункт на входящем в страну направлении прибыл родившийся в 1975 году гражданин Республики Сенегал с паспортом болельщика ЧМ ФИФА 2018. Он представил служащим для проверки поддельную визу. Мужчине запретили въезд в страну и отправили его назад в Российскую Федерацию", - сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны в пятницу.

За последние дни пограничники прибалтийских стран чуть ли не ежедневно отправляют назад в Россию граждан третьих стран, в основном из Африки, намеревающихся попасть по паспорту болельщика и поддельным визам или видам на жительство на территорию ЕС.