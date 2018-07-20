Трамп упрекнул Германию в закупках газа у РФ и обращением за защитой к США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на позицию Германии по проекту газопровода "Северный поток 2", заявив, что Берлин платит большие деньги за российский газ, но при этом просит США защиты от России.

"Они берут природный газ, энергоресурсы из России, платят ей много миллиардов долларов. Но постойте: мы же вроде как должны защищать вас от России, а вы платите этой стране миллиарды долларов. Что же тут происходит?" - сказал он в показанном в пятницу интервью телеканал CNBC.

Президент США пояснил, что его позиция по данной теме иллюстрирует то, что он жестко настроен по отношению к России. "Посмотрите на санкции, которые я ввел, на дипломатов, которых я выслал", - добавил Трамп.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер заявил, что США оставляют решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но пообещал, что энергоресурсы США будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект "Северный поток 2" является исключительно экономическим и политической подоплеки не имеет.