Постпред РФ при ЕС объяснил высылку российских дипломатов из Греции "внешним импульсом"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Высылка российских дипломатов из Греции является лишенной логики провокацией, которая спровоцирована импульсом извне, заявил в пятницу постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, "речь идет о настолько грубой провокации, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, мне довольно сложно". "Поэтому речь, конечно, идет о внешнем импульсе", - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что "категориями логики и здравого смысла объяснить это невозможно".

11 июля в Афинах стало известно о решении выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну. Как сообщили СМИ, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства. По данным издания, Афины обвиняют дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства.

В МИД РФ пообещали зеркальный ответ действия греческих властей.