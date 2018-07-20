В Турции задержали причастную к ИГ дочь бывшего чеченского чиновника

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция Турции задержала вдову убитого в 2016 году главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Омара аш-Шишани (Тархана Батирашвили), Седу Дудуркаеву, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Помимо Седы Дудуркаевой по подозрению в связях с ИГ задержали еще четверых человек. Позднее суд Стамбула постановил оставить под стражей четырех из пяти задержанных.

Как отмечает газета, Дудуркаева - дочь Асу Дудуркаева, который в прошлом занимал должность главы республиканского управления ФМС. В 2013 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об увольнении Дудуркаева, отметив, что так как его дочь находится в рядах террористов, он "не имеет морального права говорить с подчиненными о морали и нравственности".

Аш-Шишани, как утверждает Пентагон, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Сирии в марте 2016 года.