Автобус-амфибия с туристами утонул на реке Миссури в США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тринадцать туристов погибли в результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии из-за непогоды на реке Миссури в США, сообщает издание USA Today.

Ранее издание сообщало об 11 погибших, однако после возобновления спасательной операции на рассвете были найдены тела еще двух пассажиров. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, семь человек пострадали. Всего на борту был 31 пассажир.

"Семь пассажиров госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии", - пишет газета.

По словам местного шерифа, на реке было две лодки, и они пытались вернуться на берег, однако это удалось только одной.

Туристическая лодка, или автобус-амфибия (имеет колеса для путешествий по суше и винты для плавания), не смогла справиться с сильным ветром и плохими погодными условиями, перевернулась и пошла ко дну.