МИД РФ заявил о вреде санкций против Сирии для решения проблемы беженцев

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Финансово-экономические санкции против Сирии являются серьезным препятствием для возвращения беженцев, заявил в пятницу журналистам представитель МИД России Андрей Панов.

"Аргументированно разъясняем партнерам, что социально-экономическое восстановление и возвращение к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц представляют собой неотложную, приоритетную задачу международного характера", - сказал он.

По словам Панова, "серьезным препятствием на этом пути являются односторонние финансово-экономические санкции против Дамаска, введенные отдельными странами и региональными организациями". Он заявил, что от решения проблемы возвращения беженцев "во многом зависит успех усилий по окончательному искоренению терроризма и факторов, порождающих эту глобальную угрозу, на сирийской земле".

МИД России "активно и настойчиво" призывает международное сообщество к отмене санкций, "тормозящих процесс нормализации жизни сирийских граждан", и достижение долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии на прочной международно-правовой базе, заявил Панов.

Ранее в пятницу начальник Национального центра по управлению обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил, что с начала военного конфликта в 2011 году Сирию покинули почти 7 млн жителей.