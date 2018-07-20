Российские военные сообщили о наступлении боевиков на западе Сирии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу заявили об осложнении ситуации в западных провинциях Сирии и попытках экстремистов осуществить прорыв с применением террористов-смертников.

"Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований, примкнувших к террористической группировке "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ)", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, "отмечаются попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников, а также нападения на позиции правительственных войск в провинции Латакия".

"Кроме того, с территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказал Цыганков.