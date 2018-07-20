Россия и Франция совместно доставят в Сирию гуманитарную помощь

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия и Франция совместными усилиями доставят гуманитарную помощь в Сирию, сообщает в пятницу Елисейский дворец.

"Франция и Россия в ближайшие дни реализуют совместный гуманитарный проект в Сирии, ответив на нужды гражданского населения, которое находится в восточной Гуте", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией президента Франции.

В документе отмечается, что помощь - медицинские материалы первостепенной необходимости - получат больницы, которыми управляет Сирийское общество Красного полумесяца.

Помощь будет доставлена в Сирию российским транспортным самолетом из Франции, сообщает Елисейский дворец.