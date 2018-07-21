Самолет ВКС России доставил более 40 тонн гумпомощи из Франции в Сирию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции доставлено в Сирию самолетом военно-транспортной авиации России, сообщает Минобороны РФ в субботу.

"21 июля 2018 года самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" ВКС России с французского аэропорта "Шатору" доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Минобороны, самолетом военно-транспортной авиации ВКС России из Франции в Сирию доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

"Доставленные медикаменты и предметы первой необходимости при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике и представителями Сирийского Арабского красного полумесяца будут переданы для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (город Дума), особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем", - сообщает военное ведомство.

Сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом.

Гуманитарный груз направлен в Сирию в соответствии с решением, принятым 24 мая этого года в Петербурге президентами Франции и России, о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.