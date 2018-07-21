Наводнение во Вьетнаме привело к гибели десяти человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 10 человек, сообщают в субботу местные СМИ.
Кроме того, 11 человек получили ранения, а восемь человек пропали без вести.
Перед тайфуном в провинции проводилась эвакуация, в безопасные места перевезли жителей порядка 700 домов.
Наводнение уничтожает дома, урожай и скот местных жителей. Так, сообщается, что были разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тыс. гектаров урожая.
С некоторыми населенными пунктами в провинции потеряна связь из-за проблем с электричеством.