Наводнение во Вьетнаме привело к гибели десяти человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 10 человек, сообщают в субботу местные СМИ.

Кроме того, 11 человек получили ранения, а восемь человек пропали без вести.

Перед тайфуном в провинции проводилась эвакуация, в безопасные места перевезли жителей порядка 700 домов.

Наводнение уничтожает дома, урожай и скот местных жителей. Так, сообщается, что были разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тыс. гектаров урожая.

С некоторыми населенными пунктами в провинции потеряна связь из-за проблем с электричеством.