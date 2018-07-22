Экс-советник Трампа назвал "полнейшей чушью" сообщения о его якобы вербовке Россией

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник американского президента Картер Пейдж назвал "смехотворной грязной кампанией" и "полнейшей чушью" обвинения в том, что он якобы работал на Россию.
"Я никогда не был агентом иностранной державы, даже если включить все воображение", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала CNN.
Комментарии Пейджа прозвучали после того, как накануне были преданы гласности документы, касающиеся осуществлявшейся за ним слежки. В этих документах, в частности, ФБР США отмечает, что Россия, вероятно, пыталась завербовать Пейджа.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье резко отреагировал на публикацию этих документов. "Как обычно они сильно отредактированы, но с малой долей сомнения, они подтверждают, что министерство "юстиции" (так в тексте) и ФБР ввели суд в заблуждение. Подтасованная охота на ведьм, жульничество!" - написал он в своем твиттере.
Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of "Justice" and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.