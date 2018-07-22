Экс-советник Трампа назвал "полнейшей чушью" сообщения о его якобы вербовке Россией

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник американского президента Картер Пейдж назвал "смехотворной грязной кампанией" и "полнейшей чушью" обвинения в том, что он якобы работал на Россию.

"Я никогда не был агентом иностранной державы, даже если включить все воображение", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала CNN.

Комментарии Пейджа прозвучали после того, как накануне были преданы гласности документы, касающиеся осуществлявшейся за ним слежки. В этих документах, в частности, ФБР США отмечает, что Россия, вероятно, пыталась завербовать Пейджа.

Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье резко отреагировал на публикацию этих документов. "Как обычно они сильно отредактированы, но с малой долей сомнения, они подтверждают, что министерство "юстиции" (так в тексте) и ФБР ввели суд в заблуждение. Подтасованная охота на ведьм, жульничество!" - написал он в своем твиттере.