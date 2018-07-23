Число пострадавших при теракте в Кабуле превысило сто человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Не менее 23 человек погибли, еще 107 получили ранения в результате теракта неподалеку от международного аэропорта Кабула, сообщил в понедельник журналистам представитель министерства здравоохранения Афганистана.

Теракт произошел накануне на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился вернувшийся в Афганистан вице-президент страны Абдул Рашид Дустум. Сообщалось о десяти погибших.

Дустум вернулся в Афганистан чартерным рейсом из Анкары. Он жил в Турции в изгнании с мая 2017 года.