Шесть стран Европы направили в Швецию 240 пожарных для в борьбе с лесными пожарами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Европейские страны направили более 240 пожарных в Швецию, чтобы помочь местным экстренным службам в тушении лесных пожаров, охвативших ряд районов страны, передает в понедельник агентство Bloomberg.

В частности, Польша отправила 139 человек, а Франция, ФРГ и Дания - свыше ста пожарных. Кроме этого, Италия, Франция и Португалия выделили для Швеции пожарные самолеты, а Норвегия, ФРГ и Литва - вертолеты.

На прошлой неделе шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.

Лесные пожары распространяются в Швеции из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды. Bloomberg отмечает, что на значительной части шведской территории температура достигает 30 градусов, а объемы осадков при этом аномально низкие.

В данный момент в Швеции зафиксированы до 50 очагов пожаров.

Bloomberg сообщает, что засуха также вызвала трудности в сельском хозяйстве Швеции и привела к снижению уровня воды на шведских ГЭС. Кроме этого, шведская общественность теперь обеспокоена тем, могут ли власти справляться с кризисными ситуациями, подобными нынешней, добавляет агентство.