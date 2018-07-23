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Коломойский и Боголюбов возразили против юрисдикции суда Лондона в споре с ПриватБанком

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка (Киев), поданного декабре 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

По его данным, предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней.

Помимо этого, добавил собеседник агентства, суд рассмотрит заявление ответчиков о снятии предохранительной меры о заморозке их активов. По его мнению, окончательное решение по соответствующим заявлениям будет принято в октябре.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

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Теги: Украина, Великобритания, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, ПриватБанк

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