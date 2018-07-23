Четыре человека арестованы в британском Вустере после инцидента с облитым кислотой ребенком

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека арестованы по подозрению в причастности к нападению на трехлетнего ребенка в супермаркете в британском Вустере, сообщает в понедельник сайт телеканала Fox News.

Канал сообщает со ссылкой на местную полицию, что четверо подозреваемых - мужчины в возрасте 22, 25, 26 и 39 лет.

По данным канала Sky News, на записях с камер наблюдения видно, что мужчины держались неподалеку от ребенка, сидевшего в коляске, распылили или плеснули на него кислоту, после чего быстро ушли. Мотивы преступления неизвестны.

Ребенок выписан из больницы. Sky News отмечает, что врачи пока не могут оценить долгосрочные последствия инцидента для здоровья ребенка.

Как отмечает издание The Daily News, в последние годы в Лондоне фиксировались многочисленные случаи нападения на людей с применением кислоты. Жертвами таких атак становились, в частности, водители мопедов.