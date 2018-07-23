Верховный муфтий Сирии обвинил "Белые каски" в применении химоружия

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верховный муфтий Сирии Бадреддин Хассун призвал привлечь членов организации "Белые каски" к ответственности за военные преступления против сирийского народа.

"В последние 48 часов произошли события, которые объясняют многое о причинах войны в Сирии. Речь о тех, кого называют "Белые каски". Именно эта группа, которая находилась в Сирии, в Алеппо, в провинции Дамаск и других регионах, именно она использовала химические вещества против сирийцев и россиян, которые сражались вместе с нами", - сказал Хассун в понедельник на встрече с родными сирийских и российских военных.

Муфтий отметил, что эта "группа численностью 800 человек, среди которой есть врачи, инженеры, религиозные деятели". "Все эти люди очень хорошо образованы, среди них много химиков, и под прикрытием гуманитарных миссий они занимались тем, что применяли химические вещества", - заявил верховный муфтий Сирии. "Мы хотим спросить, почему они не вернулись в Сирию?" - добавил Хассун.

"Эти люди не беженцы, это военные преступники. Я хотел бы обратиться к правительствам наших стран и преследовать эти группировки, найти, где бы они не находились, доказать, что именно эти люди использовали химоружие против нас", - сказал верховный муфтий Сирии.

По его словам, "именно на эту силу рассчитывал запад, чтобы максимально ослабить и разрушить сирийское государство".

Хассун подчеркнул, что "те, кого в Сирии считают террористами, либо уже вернулись к нормальной жизни, либо погибли, кроме этой группы".

Ранее стало известно, что из Сирии в Иорданию было эвакуировано более 400 членов организации "Белые каски" и членов их семей, хотя изначально предполагалось, что эвакуировать будут 827 человек. Сделать это не удалось из-за того, что на части маршрута правительственные войска развивают наступление на позиции террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ).

"Белые каски" позиционируют себя как добровольческую гуманитарную структуру, оказывающую помощь пострадавшим в Сирии. Однако в Дамаске уверены, что эта НПО используется для ведения информационной войны.