И.о. мэра Бишкека назначен Бакытбек Дюшембиев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности мэра киргизской столицы назначен Бакытбек Дюшембиев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства страны.

Дюшембиев, который до этого занимал должность вице-мэра Бишкека, будет исполнять обязанности градоначальника до избрания нового мэра.

13 июля Бишкекский горсовет выразил недоверие мэру киргизской столицы Албеку Ибраимову, 19 июля он был освобожден от занимаемой должности. Досрочные выборы мэра города назначены на 8 августа.

Ибраимов является фигурантом нескольких уголовных дел, 21 июля Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предъявил ему обвинение в коррупции, экс-чиновник был задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ.

Бывший мэр киргизской столицы Ибраимов входит в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в 2012-2013 годах экс-мэр занимал пост заместителя руководителя аппарата президента. Мэром столицы Киргизии был избран в конце февраля 2016 года.