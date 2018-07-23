Москалькова попросила посла США помочь с посещением Ярошенко и Бута

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой посетить приговоренного в Соединенных Штатах к 20-летнему сроку заключения российского летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута.

"Я попросила его содействие в посещении мною в тюрьме Константина Ярошенко и Виктора Бута, потому что состояние здоровья Ярошенко, как рассказывает жена, просто критическое", - сказала Москалькова журналистам по итогам встречи с Хантсманом.

Она отметила, что не может выяснить, откуда Ярошенко поступали угрозы, в безопасности ли он в связи с переводом в новую тюрьму. "Посол сказал, что он будет стараться содействовать решению этого вопроса", - добавила Москалькова.

Уполномоченный сообщила, что также попросила посла обеспечить жене задержанного россиянина длительные свидания с мужем.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.