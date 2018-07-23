Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв на химическом заводе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Турецкие СМИ в понедельник сообщили со ссылкой на очевидцев о том, что в Анкаре в районе химического завода произошел взрыв, при этом информацию о взрыве не подтвердили в службах экстренного реагирования города.

В то же время турецкая газета Sabah написала, что звук громкого хлопка был вызван полетом истребителя F-16 при преодолении военным самолетом звукового барьера.

"Громкий звук взрыва, который многие услышали в западном районе Анкары, был вызван переходом F-16 на сверхзвуковую скорость при испытательном полете", - сообщает издание в твиттере со ссылкой на заявление местных властей.