Иранский министр пригрозил США с помощью цитаты из твиттера Трампа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник написал в твиттере, что не впечатлен угрозами в адрес своей страны со стороны президента США Дональда Трампа.

"Несколько месяцев назад мир стал свидетелем еще большее резких пустых угроз (в исполнении США - ИФ). А иранцы слышат такие угрозы уже 40 лет, пусть до сих пор их формулировка была более цивилизованной", - написал иранский министр.

Он добавил: "Наш народ существует уже тысячелетия и стал свидетелем того, как рушатся империи, в том числе и наша собственная - продержавшаяся дольше, чем существуют некоторые страны".

В заключение Зариф написал заглавными буквами "БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!" - точно такое же предостережение, причем тоже заглавными буквами, опубликовал в своем твиттере Трамп, обращаясь к Тегерану.

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We"ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! — Javad Zarif (@JZarif) 23 июля 2018 г.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

Ранее в понедельник президент США резко отреагировал на слова иранского лидера Хасана Рухани, который призвал Вашингтон "не играть с хвостом льва". "Никогда более не угрожайте США вновь - или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе," - написал Трамп в своем твиттере.

При этом до публикации Зарифа западные СМИ отмечали относительно спокойную реакцию иранских официальных лиц на слова президента США.