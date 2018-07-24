Жительница Либерии заразила семью эболой через год после своего выздоровления

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жительница Либерии заразила свою семью вирусом эбола через год после того, как переболела этим заболеванием и вылечилась от него, говорится в отчете, опубликованном в понедельник в медицинском журнале The Lancet.

В ноябре 2015 года диагноз был поставлен 15-летнему подростку, после чего врачи обследовали всех его родственников - мать, отца и троих младших братьев. Анализы мужчины и 8-летнего мальчика оказались положительными, однако оба они выжили; 15-й летний больной через несколько дней скончался.

Мать и двое младших сыновей оказались здоровы. При этом у двухмесячного малыша, которого женщина кормила грудью, как и у нее самой, были обнаружены антитела к эболе. Врачи предполагают, что в организм ребенка они попали вместе с материнским молоком.

Специалисты отметили генетическое сходство вируса, обнаруженного у мужчины и двух мальчиков, со штаммом, ставшим причиной эпидемии в Западной Африке, начавшейся в 2014 году и унесшей жизни более 11 тысяч человек. Выяснилась, что в то время женщина ухаживала за своим больным братом и заразилась от него, но выздоровела. После родов, в сентябре 2015 года, ее самочувствие на некоторое время снова ухудшилось - врачи предполагают, что это мог быть рецидив заболевания; по всей видимости, в этот период и заболели домочадцы, ухаживавшие за ней.

Эбола передается через кровь и другие физиологические жидкости. Случаи столь длительной активности вируса раньше отмечались только при передаче инфекции от мужчины к женщине через сперму, в которой патоген может сохраняться больше года. Однако новейшие исследования показали, что эбола способна выжить в тех уголках человеческого организма, где она может избежать антител, вырабатываемых иммунной системой.

В связи с новыми данными исследователи отмечают необходимость продолжать наблюдение над пациентами после их выздоровления во избежание рецедивов и дальнейшего распространения вируса.