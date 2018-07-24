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Число жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек стали жертвами пожаров в окрестностях Афин, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на власти Греции.

Больше ста человек пострадали, 69 госпитализированы, многие из них - в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожаров.

По-прежнему неизвестна судьба иностранных туристов, которые вышли на лодке в море, спасаясь от огня. Их разыскивает береговая охрана. Поиски осложняются тем, что над областью пожаров поднялся густой дым.

Очаги возгорания находятся с двух сторон от греческой столицы - на востоке и на западе, в прилегающих районах введено чрезвычайное положение. Горят сосновые леса, огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру.

Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом сформировало чрезвычайную комиссию. Афины планируют обратиться к ЕС за помощью в тушении пожаров.

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Теги: Афины, Греция

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