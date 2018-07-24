Число жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек стали жертвами пожаров в окрестностях Афин, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на власти Греции.
Больше ста человек пострадали, 69 госпитализированы, многие из них - в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожаров.
По-прежнему неизвестна судьба иностранных туристов, которые вышли на лодке в море, спасаясь от огня. Их разыскивает береговая охрана. Поиски осложняются тем, что над областью пожаров поднялся густой дым.
Очаги возгорания находятся с двух сторон от греческой столицы - на востоке и на западе, в прилегающих районах введено чрезвычайное положение. Горят сосновые леса, огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру.
#UPDATE More than 20 people dead, 104 injured, including children, in wildfires raging near #Athens, according to Greek government spokesman https://t.co/WXx7KeM12E pic.twitter.com/T6OXmKXxpl— CGTN (@CGTNOfficial) 24 июля 2018 г.
Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом сформировало чрезвычайную комиссию. Афины планируют обратиться к ЕС за помощью в тушении пожаров.