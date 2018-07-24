Что случилось этой ночью: вторник, 24 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лесные пожары в окрестностях Афин унесли жизни по меньшей мере 20 человек; более сотни пострадали. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сосновым лесам, окружающим столицу; жители приморских поселков оказываются в огненной ловушке и вынуждены искать спасения на воде. Береговая служба Греции разыскивает несколько лодок, ушедших в море во время пожара; на одной из них находятся иностранные туристы.

- КНДР приступила к демонтажу полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, свидетельствует отчет портала 38 North, составленный на основании спутниковых снимков.

- В Еврейской автономной области двое детей избили пятилетнего мальчика до состояния комы. Подозреваемые - девочка пяти лет и десятилетний мальчик с ограниченными возможностями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

- Минобороны предлагает включить легковые машины в перечень техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения. Мобилизация коснется в первую очередь внедорожников отечественного производства. В мирное время все автомобили придется ставить на учет в военкомате.