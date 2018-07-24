Хейли заявила, что США и Россия "никогда не станут друзьями"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем (президенту РФ - ИФ) Путину, и никогда не будем", - сказала она в интервью телеканалу CBN.

Она добавила: "Они (Россия - ИФ) никогда не станут нашими друзьями, это факт".

Тем не менее, она признала, что встречи американского президента с лидерами как Северной Кореи, так и с России были необходимы, "это то, что должно было произойти", сказала дипломат. Она пояснила: "Вы не сможете до конца понять другую сторону, если не будете с ней общаться".