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МВД Казахстана заявило о неопровержимых доказательствах по делу об убийстве фигуриста Тена

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МВД Казахстана Рашид Жакупов во вторник отверг заявления о том, что при расследовании убийства фигуриста Дениса Тена могли быть задержаны лица, непричастные к совершению преступления.

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"Установлены действительные лица, которые совершили данные преступления. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению. Вывод о виновности лица и мера наказания - это прерогатива суда, мы представим суду достаточно убедительные доказательства того, что истинно виновные лица в совершении данного преступления установлены", - сказал Жакупов на брифинге в Астане.

"Мы неоднократно по резонансным преступлениям сталкиваемся с такой трактовкой в соцсетях, где полиция обвиняется в том, что якобы первых попавшихся хватает. Но система правосудия построена таким образом, что предварительное следствие находится под надзором органов прокуратуры, выводы следствия проверяются судом, поэтому схватить и первое попавшесся лицо представить суду - это нонсенс", - добавил представитель МВД Казахстана.

Он добавил, что полицейские также проверяют причастность подозреваемых в убийстве Тена к другим преступлениям. "В настоящее время нами проверяется причастность указанных лиц в совершении других преступлений. Мы также ознакомлены с теми заявлениями, которые изложены в социальных сетях о том, что этих лиц опознали некоторые потерпевшие по другим уголовным делам. Заявления этих потерпевших будут проверены в ходе расследования следственным путем. Мы их проверяем не только по двум заявлениям этих потерпевших, а вообще на причастность в совершении других преступлений. Поэтому в любом случае их проверка на причастность к совершению нераскрытых преступлений, зарегистрированных в городах, где они были, будет в обязательном порядке проведена", - сказал замминистра внутренних дел.

Жакупов также сообщил, что МВД Казахстана проводит служебную проверку деятельности департамента внутренних дел Алма-Аты.

На вопрос журналистов о том, почему глава МВД Калмуханбет Касымов не высказал свою точку зрения по поводу резонансного преступления, Жакупов ответил, что министр находится в командировке. "Я думаю, что министр внутренних дел по возвращению из командировки тоже встретится с вами со всеми, и с общественностью и лично объяснит и действия министерства внутренних дел, и ответит на ваши вопросы с точки зрения министра", - сказал Жакупов.

Убийство Дениса Тена

Тен погиб 19 июля. В центре Алма-Аты он застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

По подозрению в убийстве Тена полиция задержала 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова. Оба дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Дело находится на контроле генерального прокурора и главы МВД.

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Теги: Казахстан, Денис Тен

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