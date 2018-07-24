Израиль частично восстановит поставки товаров в Газу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Авигор Либерман во вторник заявил, что израильские власти частично восстановят поставки товаров через пропускной пункт "Керем Шалом" на границе сектора Газа, сообщает газета "Гаарец".

В заявлении министра отмечается, что работа пропускного пункта будет частично восстановлена, так как "движение ХАМАС не покончило с терроризмом, но пытается сдерживать запуски воздушных шаров с зажигательными смесями в районе пограничных заграждений".

По данным издания, в полной мере работа пропускного пункта "Керем Шалом" будет восстановлена после того, как прекратятся запуски зажигательных снарядов и другие провокации на границе Израиля с сектором Газа.

О прекращении работы единственного грузового пропускного пункта "Керем Шалом" на границе с сектором Газа было объявлено 17 июля. Ожидалось, что поставки газа, топлива и любых товаров кроме средств первой помощи и продуктов, которых ограничения не коснулись, возобновятся 22 июля.