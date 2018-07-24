В мире

Греция обратилась к ЕС за помощью в ликвидации пожаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Греция во вторник официально запросила у ЕС помощь в борьбе с природными пожарами, жертвами которых стали уже несколько десятков человек, сообщают европейские СМИ.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

Ранее власти Греции подтвердили, что в пожарах погибли 49 человек. При этом не исключается, что это количество может возрасти, поскольку пожарные и спасатели не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

Лесные пожары в Греции

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Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материкомК спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людейЧисло жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50. Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшиеКурортный поселок Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати &quot;практически перестал существовать&quot;.Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров
Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материком
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Теги: Греция

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