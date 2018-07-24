В охваченном пожарами районе Греции оказались две тысячи россиян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Около двух тысяч организованных российских туристов находятся в данный момент в греческом регионе Аттика, где зафиксировано несколько крупных лесных пожаров, сообщает Ростуризм во вторник.

"По информации туроператоров, в регионе Аттика находится порядка двух тысяч организованных туристов из России. Обращений от них на "горячую линию" Ростуризма не поступало. В настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся на территории Греции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.

В Греции в столичном регионе Аттика зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров. Огонь бушует вблизи Афин и Коринфа. На его ликвидацию направлены более 600 человек, в тушении задействовано около 300 единиц техники. В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения. Сообщается о 60 погибших и 150 пострадавших. По предварительным данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, россиян среди них нет.