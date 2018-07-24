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Греция объявила трехдневный траур по жертвам пожаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, ранее охвативших пригороды Афин, передает во вторник агентство Associated Press.

"Сегодня Греция скорбит, и в память о тех, кого мы потеряли, мы объявляем трехдневный траур", - привело агентство его слова.

"Но мы не должны позволять трауру подавить нас, потому что это время для борьбы, для единения, для отваги и, превыше всего, для сплоченности", - добавил Ципрас.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 60 человек погибли и около 150 пострадали в результате пожаров. По оценкам греческих властей, деревня Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации AP, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Лесные пожары в Греции

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Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материкомК спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людейЧисло жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50. Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшиеКурортный поселок Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати &quot;практически перестал существовать&quot;.Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров
Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материком
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Теги: Греция

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