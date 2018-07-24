Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики рассмотрели модель самодействующей темной материи (SIDM) и установили ограничения на массу переносчика взаимодействия и массу вимпов, используя данные детектора PandaX-II, который не зарегистрировал ни одного кандидата на частицу темной материи за 155 дней наблюдений. При расчетах физики учитывали, что масса переносчика "темного взаимодействия" может быть сравнима с переданным в ходе столкновения импульсом, в результате чего сечение взаимодействия перестает быть постоянной величиной. Это первая экспериментальная проверка модели SIDM с помощью непосредственного эксперимента.

- Климатологи впервые доказали, что антропогенные факторы (в первую очередь, выброс в атмосферу парниковых газов и аэрозолей) приводят к изменениям температурных сезонных циклов в тропосфере Земли. В частности, именно из-за влияния человека происходит увеличение амплитуды колебаний температуры воздуха в течение года в средних широтах и уменьшение этой амплитуды в Антарктиде. К такому выводу удалось прийти в результате статистического сравнения данных спутниковых наблюдений и компьютерного моделирования.

- Китайские ученые выяснили, что потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением смертности от всех причин, причем как у мужчин, так и у женщин. Это подтвердили наблюдения за более чем 420 тысячами человек, собранные в за 16 лет. Ученые подсчитали, что мужчины, диета которых включала большое количество продуктов из рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыбы было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.

- Впервые получено полное трехмерное изображение мозга дрозофилы с помощью просвечивающего электронного микроскопа. В мозге взрослого насекомого около 100 тысяч нейронов, и с помощью предложенного подхода изображение синаптических связей между каждым из них удалось получить с рекордной точностью. При этом была полностью описана структура нейрональных связей, также был найден не описанный ранее тип вспомогательных клеток. Все полученные данные исследователи выложили в открытый доступ.

- Археологи вскрыли загадочный гранитный саркофаг, найденный на территории Александрии. Захоронение было обнаружено на глубине пяти метров в начале июля, артефакт привлек внимание не только размерами (высота 185 сантиметров, длина и ширина — 265 и 165 сантиметров соответственно), но также отсутствием надписей и черным цветом. Находку датировали IV–I веками до нашей эры — периодом правления Птолемеев в эпоху эллинизма. Внутри ученые обнаружили останки трех мужчин, череп одного из них был поврежден острым предметом.

- Космическое агентство Великобритании выбрало место для своих первых космодромов, а также рассказало о компаниях, которые будут производить запуски ракет. Основной космодром для вертикальных запусков будет расположен на побережье Шотландии. Финансирование на осуществление запусков с него получили американская компания Lockheed Martin и британский стартап Orbex. Кроме того, в нескольких точках страны появятся космодромы для горизонтального запуска, при котором ракета сначала поднимается на высоту около десяти километров на самолете. К 2021 году такие запуски начнет проводить компания Virgin Orbit.

- Грузовой самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном специально для перевозки негабаритных грузов, 19 июля 2018 года совершил первый полет. Согласно сообщению концерна, продолжительность первого полета самолета составила 4 часа 11 минут. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными. В основу Beluga XL положен лайнер A330-200. Новый самолет сможет перевозить грузы массой до 53 тонн. Длина Beluga XL составляет 63,1 метра, размах крыла — 60,3 метра, а высота — 18,9 метра при максимальной взлетной массе 227 тонн.

- Человек на протяжении всей своей истории пытался осознать окружающий мир путем деления его на понятные и не смешивающиеся классы объектов и явлений. Современная наука разработала новые методы разграничения биологических видов, но принципиально не изменила стремления людей к удобной и непротиворечивой классификации объектов действительности. Однако живая природа, похоже, устроена гораздо сложнее, чем нам бы хотелось. Читайте об этом подробнее в большом материале "В начале была классификация".