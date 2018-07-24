Главные новости
В миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ России"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о ПоклонскойВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДС
В мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причин

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Археологи во время вскрытия саркофага, обнаруженного в Александрии
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики рассмотрели модель самодействующей темной материи (SIDM) и установили ограничения на массу переносчика взаимодействия и массу вимпов, используя данные детектора PandaX-II, который не зарегистрировал ни одного кандидата на частицу темной материи за 155 дней наблюдений. При расчетах физики учитывали, что масса переносчика "темного взаимодействия" может быть сравнима с переданным в ходе столкновения импульсом, в результате чего сечение взаимодействия перестает быть постоянной величиной. Это первая экспериментальная проверка модели SIDM с помощью непосредственного эксперимента.

- Климатологи впервые доказали, что антропогенные факторы (в первую очередь, выброс в атмосферу парниковых газов и аэрозолей) приводят к изменениям температурных сезонных циклов в тропосфере Земли. В частности, именно из-за влияния человека происходит увеличение амплитуды колебаний температуры воздуха в течение года в средних широтах и уменьшение этой амплитуды в Антарктиде. К такому выводу удалось прийти в результате статистического сравнения данных спутниковых наблюдений и компьютерного моделирования.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Китайские ученые выяснили, что потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением смертности от всех причин, причем как у мужчин, так и у женщин. Это подтвердили наблюдения за более чем 420 тысячами человек, собранные в за 16 лет. Ученые подсчитали, что мужчины, диета которых включала большое количество продуктов из рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыбы было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.

- Впервые получено полное трехмерное изображение мозга дрозофилы с помощью просвечивающего электронного микроскопа. В мозге взрослого насекомого около 100 тысяч нейронов, и с помощью предложенного подхода изображение синаптических связей между каждым из них удалось получить с рекордной точностью. При этом была полностью описана структура нейрональных связей, также был найден не описанный ранее тип вспомогательных клеток. Все полученные данные исследователи выложили в открытый доступ.

- Археологи вскрыли загадочный гранитный саркофаг, найденный на территории Александрии. Захоронение было обнаружено на глубине пяти метров в начале июля, артефакт привлек внимание не только размерами (высота 185 сантиметров, длина и ширина — 265 и 165 сантиметров соответственно), но также отсутствием надписей и черным цветом. Находку датировали IV–I веками до нашей эры — периодом правления Птолемеев в эпоху эллинизма. Внутри ученые обнаружили останки трех мужчин, череп одного из них был поврежден острым предметом.

- Космическое агентство Великобритании выбрало место для своих первых космодромов, а также рассказало о компаниях, которые будут производить запуски ракет. Основной космодром для вертикальных запусков будет расположен на побережье Шотландии. Финансирование на осуществление запусков с него получили американская компания Lockheed Martin и британский стартап Orbex. Кроме того, в нескольких точках страны появятся космодромы для горизонтального запуска, при котором ракета сначала поднимается на высоту около десяти километров на самолете. К 2021 году такие запуски начнет проводить компания Virgin Orbit.

- Грузовой самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном специально для перевозки негабаритных грузов, 19 июля 2018 года совершил первый полет. Согласно сообщению концерна, продолжительность первого полета самолета составила 4 часа 11 минут. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными. В основу Beluga XL положен лайнер A330-200. Новый самолет сможет перевозить грузы массой до 53 тонн. Длина Beluga XL составляет 63,1 метра, размах крыла — 60,3 метра, а высота — 18,9 метра при максимальной взлетной массе 227 тонн.

- Человек на протяжении всей своей истории пытался осознать окружающий мир путем деления его на понятные и не смешивающиеся классы объектов и явлений. Современная наука разработала новые методы разграничения биологических видов, но принципиально не изменила стремления людей к удобной и непротиворечивой классификации объектов действительности. Однако живая природа, похоже, устроена гораздо сложнее, чем нам бы хотелось. Читайте об этом подробнее в большом материале "В начале была классификация".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: дайджест

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Самодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причинПодробнее
 В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22
Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторникаПодробнее
 Израильская система ПВО сбила сирийский истребительИзраильская система ПВО сбила сирийский истребитель
Самолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства ИзраиляПодробнее
 Из-за пожаров в Греции погибли 60 человекИз-за пожаров в Греции погибли 60 человек
Число пострадавших в пригородах Афин выросло до 150 человекПодробнее
В Париже покончила с собой одна из основательниц FEMENВ Париже покончила с собой одна из основательниц FEMEN
Оксана Шачко оставила записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк"Подробнее
 Число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50Число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50
Из-за подобравшегося к Афинам огня власти эвакуировали часть пригородов и собрались ввести режим ЧСПодробнее
 Хейли заявила, что США и Россия "никогда не станут друзьями"Хейли заявила, что США и Россия "никогда не станут друзьями"
По словам постпреда США при ООН, Вашингтон никогда не будет доверять МосквеПодробнее
 КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигонаКНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона
В мае Пхеньян отчитался о закрытии ядерного полигона ПунгериПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ России"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о ПоклонскойВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДСВ РоссииЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуВ миреИз-за пожаров в Греции погибли 60 человекВ РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСамодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причин Подробнее

На двух улицах в центре Москвы изменили схему движения из-за работ по благоустройству

Приставы закрыли музей ГУЛАГа в Йошкар-Оле на 90 суток из-за санитарных нарушений

Волкер отверг возможность референдума в Донбассе

Дума приняла во II чтении законопроект о свободе выбора родных языков в школах

Российские банки в I полугодии выдали ипотечных кредитов на 1,3 трлн рублей

Шойгу рассказал об участии военных в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

В Ижевске вынесли приговор водителю грузовика, раздавившему коляску с ребенком

Петицию о наказании начальства ярославской колонии подписали более 100 тыс. человек

Шойгу обещал ответ России на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Обязательная раз в три года замена устройств "Платона" в машинах будет бесплатной

Источник сообщил о возможной гибели чемпиона мира по аэроакробатике в Подмосковье

Начальник ГУ МЧС по Томской области стал фигурантом дела о взятке

В бюджет Москвы за полгода поступило свыше 1 трлн рублей

Законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года прошел первое чтение

Умер экс-глава Высшего арбитражного суда РФ и советник президента Яковлев

Легкомоторный самолет разбился в Московской области

Россия пока не получила ответ от Ким Чен Ына об участии в ВЭФ

Си Цзиньпин принял приглашение посетить ВЭФ

Приглашение посетить Вашингтон передали Путину после саммита в Хельсинки

Россиянка Позднякова завоевала золото на ЧМ по фехтованию в КНР

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторника Подробнее

Немецкая контрразведка заявила об активной слежке российских спецслужб за ФРГ

Еврокомиссия оштрафовала Asus, Philips, Pioneer и Denon на 111 млн евро

Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера ФИФА

ВЭБ попросит у правительства субсидии на погашение внешнего долга

Экс-совладелец обанкротившегося Интрастбанка объявлен в международный розыск

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru