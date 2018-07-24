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Трамп предположил, что Россия будет помогать демократам на предстоящих выборах в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал американский лидер в своем твиттере.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.

В США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в прошлые президентские выборы в Америке, на которых победил республиканец Трамп. Ранее обвинения в связях с Москвой предъявлялись нескольким членам команды американского лидера.

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Теги: США, Дональд Трамп

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