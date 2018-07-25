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Что случилось этой ночью: среда, 25 июля

Новые участники голодовки шахтеров, американские ракетные комплексы для Украины, Трамп готов обсудить отмену пошлин с ЕС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До 63 человек увеличилось количество шахтеров, объявивших голодовку в Забайкальском крае. Горняки требуют от руководства ООО "Дарасунский рудник" выплатить им зарплату — сейчас предприятие должно сотрудникам около 32 млн руб.

- Накануне встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером президент США Дональд трамп заявил, что готов отказаться от пошлин на товары стран ЕС. Условие Трампа — такой же отказ от пошлин со стороны Евросоюза.

- Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала о предложениях осужденным ярославской колонии оказаться от данных ранее показаний об избиениях. Ранее Бирюкова способствовала публикации в СМИ видео пыток в колонии. Сейчас она уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

- Пентагон заключил контракт на сумму более $307,5 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их планируют поставлять Украине, Австралии, Эстонии, Литве, Тайваню и Турции.

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