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Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в Серпухове

Есть обновление от 09:43

Накануне по подозрению в этом преступлении был арестован житель Подмосковья

Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в Серпухове
Александр Семин, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, перед рассмотрением ходатайства об аресте в Серпуховском городском суде
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Таджикистан возмущен жестоким убийством таджикской девочки в Подмосковье и призывает российские власти тщательно расследовать преступление, чтобы сурово наказать виновного, говорится в ноте МИД Таджикистана переданной в МИД РФ.

"В Таджикистане вызвало крайнее возмущение и потрясение жестокое убийство 22 июля в городе Серпухове пятилетней гражданки Республики Таджикистан... Таджикская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте МИД Таджикистана.

Отмечается, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана в РФ будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора.

По сообщениям таджикских СМИ, тело убитой девочки в среду утром рейсом Tajik Air было доставлено из Москвы в Душанбе вместе с телами трех трудовых мигрантов, погибших в РФ. По словам родных, похороны ребенка состоятся в среду в городе Куляб.

Убийство пятилетней девочки

Как сообщалось, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Ее поиски были начаты незамедлительно, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. Позднее был задержан подозреваемый в ее убийстве - житель Серпуховского района Подмосковья Александр Сёмин.

Суд в Подмосковье арестовал его по уголовному дело об убийстве, изнасиловании и насильственных действия сексуального характера в отношении ребенка. Семину грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Теги: Таджикистан, Подмосковье, Серпухов

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