Старший брат одного из лидеров ИГ убит в Сирии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Сирии убит Тамаз Батирашвили, старший брат ныне покойного лидера "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Тархана Батирашвили, известного также под именем Абу Умар аш-Шишани, сообщают в среду грузинские СМИ.

Сообщения о гибели 38-летнего Батирашвили подтверждают его родственники, проживающие в Панкисском ущелье, отмечается в сообщении.

Батирашвили отправился воевать в Сирию на стороне ИГ в 2013 году. Позже он перевез в Сирию супругу и четырех несовершеннолетних детей.

Сообщается, что он имел большое влияние в ИГ и контролировал такие направления, как разведку, контрразведку и тюрьмы, которые находились на территориях, подконтрольных террористической организации.

Абу Умар аш-Шишани, которого западные СМИ называли "военным министром" ИГ, погиб в Сирии в 2016 году.

По данным СМИ, всего в Сирии за время боевых действий погибло 27 выходцев из Панкисского ущелья, большинство из которых воевали на стороне ИГ.