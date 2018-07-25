Число жертв пожаров в Греции приблизилось к 80

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Число погибших от пожаров, охвативших пригороды Афин, возросло до 79 человек, передают в среду греческие СМИ.

Ранее сообщалось о 74 погибших.

По информации греческих СМИ, работники экстренных служб продолжают обыскивать сгоревшие помещения в поисках тел возможных жертв.

Кроме того, по данным пожарной службы, в больницах в результате пожаров оказалось более 180 человек.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с некоторых пляжей, куда люди бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин).