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Экс-глава СБУ Наливайченко решил баллотироваться в президенты Украины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о намерении участвовать в президентских выборах весной 2019 года.

"Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - сказал Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.

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Теги: Украина, Валентин Наливайченко

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