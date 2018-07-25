Пучдемон опроверг сообщения, что Россия поддерживала сторонников независимости Каталонии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон назвал фейковыми новостями сообщения о связях сторонников независимости Каталонии и России.

"Опубликовано большое количество фейковых новостей о предполагаемой поддержке Каталонии со стороны России", - сказал он в среду на пресс-конференции в Берлине. При этом он добавил, что "никаких свидетельств этому нет".

Ранее в западных СМИ неоднократно публиковались сообщения о том, что Россия якобы имела отношение к референдуму о независимости Каталонии 1 октября прошлого года, который в Мадриде был признан нелегитимным.