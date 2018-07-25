ЕС обязал усилить психологическую подготовку пилотов из-за крушения самолета Germanwings

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейский Союз принял новые правила безопасности полетов, направленные на улучшение психологической подготовки экипажей воздушных судов, сообщается на сайте Еврокомиссии.

По новым правилам все пилоты европейских авиакомпаний при наличии психологических проблем будут иметь доступ к программе поддержки. Кроме того, перевозчики будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов перед началом полетов.

В качестве еще одной меры вводится "систематическое тестирование психоактивных веществ летного и кабинного состава" при приеме на работу и без предупреждения - после их выхода из больничного отпуска. Выборочное тестирование авиаперсонала на алкоголь при этом будет обязательным для всех европейских и иностранных авиакомпаний, летающих на территории ЕС.

На освоение и реализацию новых правил предусмотрен двухлетний переходный период.

Как отмечается, новые положения правил разработаны в связи с трагедией 2015 года с самолетом германской авиакомпании Germanwings. Тогда второй пилот Андреас Лубиц, пользуясь отсутствием командира воздушного судна, закрылся в пилотской кабине и умышленно направил самолет в гору. Все находившиеся на борту 150 человек погибли.